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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

16.09.2019 13:58Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0128821677
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,03776015
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,5616214
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,2261538
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,04715813
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,09292114
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,1112013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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