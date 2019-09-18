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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Katılım Fonları" oldu.

18.09.2019 14:44Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Katılım Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,03285157128
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0777714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,011697
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,3461655
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,02682743
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0929218
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,1112111
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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