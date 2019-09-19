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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,05 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

19.09.2019 14:56Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,05 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0128521172
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,01775619
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2516610
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,0561538
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,05685414
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0229209
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,6512012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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