Haberler » Ekonomi » Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

20.09.2019 13:46Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,03285165118
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,09776610
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0416115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,6461754
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,02682245
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0529254
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,0912120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:35 Pakdemirli'den Pendik'teki yangının failine ilişkin açıklama
14:30 Kenevir tohumu üretimi 2023'te 150 tona çıkacak
14:25 21 kişinin öldüğü çöken bina davasında tahliye kararı
14:25 ZES sıfır emisyon için yatırımlarını sürdürüyor
14:22 Spot piyasada elektrik fiyatları
14:10 Uşak'taki 93 yıllık fabrikada şeker pancarı alımı başladı
14:07 Bakan Pakdemirli'nin ziyaretleri