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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

23.09.2019 14:00Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1128522459
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1477751
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,0616124
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,40612238
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,14685612
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1529263
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,1712111
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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