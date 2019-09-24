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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

24.09.2019 15:00Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1128521371
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1277742
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3316151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,01611843
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,16684820
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0929245
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,5412120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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