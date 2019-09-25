Haberler » Ekonomi » Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

25.09.2019 13:50Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0428522459
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,03776115
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2916511
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,2261538
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1668616
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0229218
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5712111
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:22 İso/bahçıvan: kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbı
16:20 Malatya Ticaret Borsası
16:20 Kibar Holding, yenilikçi fikirleri Mavi Damla Ödülleri ile destekliyor
16:14 Garanti BBVA Güz Konserleri ekim ayında da devam ediyor
16:06 Toyota Land Cruiser'in satışı 10 milyonu aştı
16:05 Petrol fiyatları da üretim de normale döndü
16:05 Batı Afrika’da gelir eşitsizliği zirvede