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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

26.09.2019 14:52Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1028525232
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,06776115
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3016115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,9061583
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,0768617
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0829290
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,4912102
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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