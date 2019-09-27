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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

27.09.2019 14:12Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,02285142142
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,06776115
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1416511
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,2261358
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,07683533
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,02291613
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,1812012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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