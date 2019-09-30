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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

30.09.2019 14:32Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1728524441
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1577725
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,051697
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,2161547
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,3968653
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0929227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,3212012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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