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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

01.10.2019 15:02Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0528519986
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,07776215
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0116412
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,40613823
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,01685216
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0529218
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,4712012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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