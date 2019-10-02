Haberler » Ekonomi » Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,08 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

02.10.2019 16:40Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,08 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,20285145140
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0877707
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1016313
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,6161358
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-2,26682543
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0129209
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,0812210
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:42 Avrupa borsaları düşüşle kapandı
19:32 TKDK'dan Elazığ'a 220 milyon hibe desteği
19:24 9. ASO Büyükelçiler Resepsiyonu
18:40 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:38 Borsada şehir endekslerinin değişimi