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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

03.10.2019 14:26Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,09285184101
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,09775918
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3216124
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,29611249
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,07684028
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1129272
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,0212120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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