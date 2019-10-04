Haberler » Ekonomi » Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

04.10.2019 14:14Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,02285155130
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,03776215
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,141679
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,3161754
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,03682840
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,04291811
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6512111
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
00:50 İhracatçının beklentilerine uygun dış ticaret uzmanı ve kalite üretim mühendisleri eğitilecek
23:46 Fındıkta randıman tepkisi
23:08 Fındıkta randıman tepkisi
22:11 Akyurt'a 452 milyon liralık yatırım
21:56 Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de
21:40 "Ürünün, aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar"
21:34 Gelir İdaresi Başkanlığından açıklama