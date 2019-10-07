Haberler » Ekonomi » Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

07.10.2019 14:01Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,182852778
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1577752
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3816151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,8661601
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2568680
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1229272
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,2912102
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:30 Unilever'den plastik ambalaj kullanımını 100 bin ton azaltma taahhüdü
17:24 Serbest piyasada altın fiyatları
17:11 Başkan Fındıkoğlu, İstanbul'da Ekonomi Zirvesine katıldı
17:10 Kapalıçarşı'da altın
17:00 Küresel veri panoraması
16:58 Karacabey defneyi işleyen şehir olacak
16:57 Çinli iş adamı Maraş dondurmasını tattı, 3 bin şube müjdesi verdi