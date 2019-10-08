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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,35 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

08.10.2019 14:46Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,35 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,08285176109
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1377698
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3516106
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,03611051
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,08683632
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0629227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,261275
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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