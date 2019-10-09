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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

09.10.2019 14:30Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,06285161124
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,08776215
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3116142
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,5561556
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,02682246
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1029245
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,4312120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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