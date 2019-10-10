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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

10.10.2019 14:24Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,01285145140
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02775720
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,061688
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,9761754
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,19681553
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0529245
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,7712120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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