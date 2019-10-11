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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonlarnın bugün ortalama değeri değişmezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

11.10.2019 14:12Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonlarnın bugün ortalama değeri değişmezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,00285147136
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,05774134
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0716133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,08611051
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,15682642
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0729254
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,4312102
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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