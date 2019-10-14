Haberler » Ekonomi » Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

14.10.2019 14:35Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0828421569
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,07775621
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,071679
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,5261555
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,04675414
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0529218
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,5912012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1222220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:05 Kastamonu elmasında rekolte artışı beklentisi
15:03 Türkiye ve dünyada veri gündemi
14:50 Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında bilgilendirdi
14:49 Enerya, güvenli doğal gaz kullanımı hakkında bilgilendirdi
14:52 MÜSİAD'dan 'ticaret atağı'
14:47 AB, Türkiye'ye silah satışı sınırlaması için anlaşmaya vardı
14:44 Securitas, "23. İstanbul Tiyatro Festivali"nde güvenlik hizmeti sağlayacak
14.10.2019 15:10:52