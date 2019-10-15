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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

15.10.2019 14:47Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,07284122162
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02774037
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,021679
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,3361853
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,4667958
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0629245
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,4312120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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