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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

16.10.2019 14:26Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0528420479
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,06772651
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0616115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,1861592
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1067589
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0229199
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,151293
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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