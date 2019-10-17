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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

17.10.2019 14:24Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0528486196
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,07772848
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2016412
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,5861655
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,11671353
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,01291217
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,8112111
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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