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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

18.10.2019 14:31Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0528423846
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,03776215
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0816133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,4261592
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1267634
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,02291613
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,031239
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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