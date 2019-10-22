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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

22.10.2019 14:28Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0928419589
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1177770
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3516151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,14611447
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,03672938
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0729263
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,9112120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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