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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

25.10.2019 14:38Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0728024139
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0876697
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1316106
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,4560546
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1566633
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0329218
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,361129
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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