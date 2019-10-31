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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

31.10.2019 14:26Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,05280120159
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,03765817
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,3616214
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,4160753
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,18661452
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,02291712
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,5711011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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