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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,12 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

11.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:12Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,12 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,08280173106
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1276724
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,041688
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,02601050
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,07663926
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0929227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,9311011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1022220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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