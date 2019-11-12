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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

12.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:34Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0728022752
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,08766610
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1616115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,19603921
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,11665312
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0529263
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,2511101
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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