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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

13.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:38Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0528024436
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0476715
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,041697
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,4760582
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1466642
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0129209
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,7811011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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