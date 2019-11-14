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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

14.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:06Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0728024238
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,05766115
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1016115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,36605010
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1466624
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0429254
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,4911110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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