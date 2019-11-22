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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,04 ile "Katılım Fonları" oldu.

22.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:38Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,04 ile "Katılım Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,01281174106
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02765224
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,101679
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,00603327
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,02673828
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0429227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,6311011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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