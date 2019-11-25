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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

25.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:48Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0828121170
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0976760
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,0116115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,13601545
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,07674720
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0929290
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,0911110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1022220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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