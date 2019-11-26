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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

26.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:34Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,02281160121
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0576706
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,131679
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,11601050
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,06672938
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0329227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,1411011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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