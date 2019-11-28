Haberler » Ekonomi » Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

28.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:26Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0328219289
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,01766510
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1116133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,10601842
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,03673433
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0430291
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,3111110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:30 İngiltere-ABD müzakerelerine ilişkin sızdırılmış belgeler, Ada'yı karıştırdı
16:28 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor"
16:20 DAP İdaresinden 12 proje için 36 milyon lira destek
16:20 DTO'nun 5 milyon euro bütçeli dev projesi hayata geçiyor
16:15 Kumport, 2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
15:00 Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
22:11 Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu!
28.11.2019 16:30:16