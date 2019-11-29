Haberler » Ekonomi » Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

29.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:28Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0628224536
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02765917
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1516142
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,8860600
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1467633
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0430273
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,6811011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:20 Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
15:16 Kuzu Efect AVM Ankara’da bin 150 kişiye istihdam sağlayacak
15:11 MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu
15:11 ÇED Yeterlilik Belgesine ilişkin tebliğ yayımlandı
15:06 Çin heyetine, Trabzon'daki iş olanakları konusunda bilgi verildi
14:55 Van TB'de 'Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Fizibilite Çalıştayı' yapıldı
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
29.11.2019 15:22:45