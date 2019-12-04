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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

04.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:48Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,00282160122
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,01766214
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1616511
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,72601050
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,04672740
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0430237
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6011110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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