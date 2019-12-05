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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,102822739
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0576742
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2416160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,8360582
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1767643
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0830300
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,811192
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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