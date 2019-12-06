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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

06.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:20Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1128226319
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0876724
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3216142
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,0960600
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2067661
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0530273
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,311129
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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