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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

09.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:18Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0928223151
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0976751
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1816142
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,23603822
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,0767607
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0830228
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,3011011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0922220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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