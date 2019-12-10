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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

10.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:28Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,21 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0628221864
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,08766511
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2116160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,06603228
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,14675314
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0430273
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,081138
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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