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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

11.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:26Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,02282177105
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0676751
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0116115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,4560753
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,00672839
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0530255
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,291192
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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