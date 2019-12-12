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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

12.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:14Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0628221864
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0576715
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1316142
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,19602733
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,07674918
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0330246
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,2311110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0422220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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