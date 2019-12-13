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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

13.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:30Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1128225923
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,04766610
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3816142
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,3660591
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2467634
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0430264
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,001192
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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