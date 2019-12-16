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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

16.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:28Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0827621963
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1174715
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,051688
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,03574020
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,09675611
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,07292010
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,471129
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0922220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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