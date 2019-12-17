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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

17.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:22Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1727625818
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,12745915
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7316160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,0757561
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2367652
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1029290
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,2011110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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