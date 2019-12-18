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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,14 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

18.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:28Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,14 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0527619878
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0974668
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1416133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,03571839
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,09675215
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0329245
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,181138
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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