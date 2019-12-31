Haberler » Ekonomi » Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

31.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:46 Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,07 277 239 36
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,03 74 60 12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,12 16 12 4
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,49 57 49 8
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,15 68 66 2
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,03 29 20 9
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,78 11 10 1
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,02 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:54   İstanbul Havalimanı'nda 7,5 kilogram kokain ele geçirildi - Ekonomi
15:50   Konya Ticaret Borsası - Ekonomi
15:42   Çin CFETS döviz sepetinde doların payını düşürecek - Ekonomi
15:37   SANKON ve GESKON'dan yerli otomobile tam destek - Ekonomi
15:33   Otomotiv sektörü 2020'den umutlu - Ekonomi
15:04   Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Ekonomi
14:30   Milli Piyango'nun 2019 talihlisi hala ortaya çıkmadı! Saat 17.00'ye kadar vakti var - Ekonomi
14:08   Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş - Ekonomi
12:17   Yeni yılda kış lastiği cezası 625 liradan 776 liraya yükselecek - Ekonomi
12:12   Yıl başı eğlenceleri cep yakıyor! Evde kutlamak bile 100 lira - Ekonomi
31.12.2019 15:56:31