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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

08.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:08Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0727623837
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0474713
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0616105
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,7557525
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1667643
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,02291910
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,3211011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

Ekonomi

Kaynak: AA

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