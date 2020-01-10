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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

10.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:54Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0827621561
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,05745915
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2316412
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,5857498
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,4267634
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,07291811
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-3,4111011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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